نائب كردي يطالب بالسيطرة على الفساد والتهريب في منافذ الإقليم

طالب عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح، الخميس، بالسيطرة على المنافذ الحدودية وتطبيق اتفاق الموازنة بالكامل.

وقال حمه صالح في حديث صحفي إن “أسواق الإقليم تضررت بشكل كبير بسبب استمرار التهريب من المنافذ الحدودية، وهذا آثر على المنتوج المحلي من الزراعة والصناعة”.

وأضاف أن “جميع المنافذ الحدودية في الإقليم تدار من أحزاب السلطة وشخصيات عائلية متنفذة والعائدات لاتذهب لوزارة المالية في حكومة كردستان”.

وأشار إلى أنه “غلق المنافذ غير الرسمية والإبقاء على المنافذ المسجلة لدى الحكومة الاتحادية فقط، للحد من الفوضى والتهريب الكبير”.

وصوت البرلمان يوم على قانون الموازنة، متضمنا الفقرة 11 التي تخص حصة إقليم كردستان، لكنه اشترط تسليم حكومة الإقليم للنفط وعائدات المنافذ إلى بغداد.