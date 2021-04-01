الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في الفلوجة

أفاد مصدرأمني في محافظة الانبار، الخميس، بالقاء القبض على 4 من ابرز تجار المخدرات بعملية امنية استباقية في الفلوجة .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من اعتقال 4 من ابرز تجار المخدرات في القضاء بعد رصد حركته ومتابعته من قبل القوة “.

وأضاف المصدر ان” القوة الامنية ضبت بحوزة التجار كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانوا يرومون بيعها في مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة الا ان سرعة المتابعة والرصد من قبل قوة جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة حال دون ذالك وتمكنت من احباط محاولة بيع هذه الكمية”، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين “