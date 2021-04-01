قيادي كردي: لا يوجد ضامن لالتزام الإقليم بقانون الموازنة

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الخميس، أن هناك خشية من عدم التزام حكومة إقليم كردستان ببنود قانون الموازنة، مشيرا الى عدم وجود ضامن لالتزام الإقليم بقانون الموازنة.

وقال داود في تصريح صحفي إنه “في عام 2019 حدث أتفاق مشابه، ولكن إقليم كردستان لم يسلم برميلا واحدا من النفط ولا حتى عائدات المنافذ الحدود، وبالتالي لايوجد ضامن على تسليم الإقليم للنفط إلى شركة سومو”.

وأضاف أنه “على الرغم من اتفاق الموازنة كان في صالح حكومة الإقليم، ويضمن إرسال الأموال والرواتب بشكل مستمر، لكن مخاوف المواطنين، هي في عدم التزام الحكومة بذلك الاتفاق، وبالتالي ستتوقف بغداد عن إرسال رواتب الموظفين كما حدث في الأعوام السابقة”.

وكان مجلس النواب انهى، مساء امس الأربعاء، التصويت على قانون الموازنة بعد تأخير دام ثلاثة اشهر وسط ترحيب كردي واعتراض جهات متعددة.