النائب فاضل جابر : قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة كان بلا طعم ورائحة!

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , ان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة كان بائسا ولايرتقي للموضوعية والمهنية الا ان البرلمان قام تجذيبه وتعديله وغيره بالكامل , واصفا القانون المقدم من الحكومة كان بلا طعم ولارائحة بحسب وصفه .

وقال جابر في تصريح صحفي, انه ” رغم مؤاخذاتنا كتحالف فتح على قانون الموازنة الا اننا وبعد جهود مضينة حاولنا بقدر الإمكان تعديل القانون الذي ارسلته الحكومة تغيرة بالكامل فقط عدم قدرتنا من الناحية الدستورية ارجاع سعر صرف الدولار الى عهده السابق ” .

وأضاف ان ” تحالف الفتح والى آخر لحظة اجبر البرلمان على تضمين إعادة المفسوخة عقودهم وهم بحدود 30 ألف منتسب بالحشد الشعبي اسوة بالمفسوخة عقودهم بوزارتي الدفاع والداخلية ” .

وأوضح جابر، ان ” أعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية بذلوا جهدا كبيرا لتعديل القانون المقدم من الحكومة الذي كان يفتقر للموضوعية والمهنية ” , واصفا القانون المقدم من الحكومة بأنه “كان بلا طعم ولارائحة”.