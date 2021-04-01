وزارة الصحة تعلن فتح استمارة التعيينات المركزية

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019-2020 (وللدورين الاول والثاني ).

الوزارة ذكرت في بيان ان القرار يأتي من أجل رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته".

ويكون تاريخ فتح الاستمارة الالكترونية ابتداءً من اليوم الخميس المصادف 1/ 4/ 2021 وحسب الجدول الزمني المرفق :

الطب العام : 1/4/2021

طب الاسنان : 4/4/2021

الصيادلة : 6/4/2021

كليات ومعاهد التمريض واعداديات التمريض والقبالة : 8/4/2021

الكليات التقنية والطبية والصحية : 11/4/ 2021

المعاهد التقنية الطبية والصحية : 13/4/2021