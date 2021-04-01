وزارة الصحة تعلن فتح استمارة التعيينات المركزية

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أطلاق الاستمارة الألكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019-2020 (وللدورين الاول والثاني ).
الوزارة ذكرت في بيان ان القرار يأتي من أجل رفد المؤسسات الصحية بالملاكات الطبية والصحية والتمريضية واستنادا الى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته".
ويكون تاريخ فتح الاستمارة الالكترونية ابتداءً من اليوم الخميس المصادف 1/ 4/ 2021 وحسب الجدول الزمني المرفق :
الطب العام : 1/4/2021
طب الاسنان : 4/4/2021
الصيادلة : 6/4/2021
كليات ومعاهد التمريض واعداديات التمريض والقبالة : 8/4/2021
الكليات التقنية والطبية والصحية : 11/4/ 2021
المعاهد التقنية الطبية والصحية : 13/4/2021
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