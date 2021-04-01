اعتقال مجموعة اعتدت على قاض ومنتسبين أثناء إجراء كشف الدلالة في البصرة

أعلنت فرقة الرد السريع، الخميس (1 نيسان، 2021) اعتقال مجموعة اعتدت على قاض ومنتسبين أثناء إجراء كشف الدلالة، حول إحدى القضايا، في البصرة.

وذكر إعلام الفرقة، أن "اللواء الاول يعتقل مجموعة من الأشخاص في قضاء المدينة، شمالي البصرة، وذلك بعد الاعتداء على قاضي التحقيق وضباط ومنتسبي شرطة القضاء، أثناء إجراء كشف الدلالة حول قضية معينة في داخل المدينة".

وأضاف إعلام الفرقة في بيان أنه "تم تسليمهم الى شرطة القضاء".