التربية تعيد طلبة معاهد الفنون الجميلة المرقنة قيودهم لمقاعد الدراسة..

أصدرت وزارة التربية قراراً عاجلاً يقضي بالسماح لطلبة معاهد الفنون الجميلة المرقنة قيودهم بالعودة الى مقاعد الدراسة للمراحل كافة .

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي ان القرار ينص بعودة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسة الصباحية الى مقاعدة الدراسة على ان لا تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى وكما موضح بالآتي :

(المرحلة الخامسة (26) سنة للذكور و (28) سنة للأناث ، المرحلة الرابعة (25) سنة للذكور و (27) سنة للأناث ، المرحلة الثالثة (24) سنة للذكور و (26) سنة للأناث ، المرحلة الثانية (23) سنة للذكور و (25) سنة للأناث ، المرحلة الأولى (22) سنة للذكور و (24) سنة للأناث) ،

على ان يُعاد طلبة معاهد الفنون الجميلة الدراسة المسائية المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة في نفس معاهدهم الأصلية دون تحديد شرط العمر .

وأشارت التعليمات ، السماح بنقل الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسة الصباحية والمستفيدين من القرار الى معاهد الدراسة المسائية في حال تجاوز الاعمار الوارد ذكرها اعلاه ، على ان يكون دوام الطلبة المعادين الى مقاعد الدراسة الصباحية والمسائية بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ، كما سيتم اداؤهم للامتحانات في نهاية السنة بدرجة 100% .

وذكرت الوزارة ، يقع على عاتق الطالب المعاد الى الدراسة بالمرحلة الخامسة بموجب الواجبات والمهام التي تقع على عاتق اقرانهم من طلبة نفس المرحلة المستمرين بالدراسة (التطبيق والمشاهدة والإنتاج الفني) بالنسبة للدراسة الصباحية و (الإنتاج الفني) للدراسة المسائية ، وتشترط التعليمات بضرورة ان يراجع الطالب المستفيد من القرار بنفسه لتقديم طلباً الى المديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ، وتابع البيان ان استمرار طلبات عودة المرقنة قيودهم مستمر خلال (40) يوماً من تأريخ صدور الكتاب