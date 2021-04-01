واسط تمنع بيع الدجاج إلى محافظات أخرى..

قررت اللجنة الامنية في واسط، الخميس، منع اصحاب الشركات والحقول من اخراج الدجاج وبيعه خارج المحافظة لحين اعادته لسعره السابق.

وقال مدير اعلام المحافظة ماجد حميد في بيان، ان "اسعار بيع الدجاج الحي في واسط شهدت ارتفاعا كبيرا اثر على السوق المحلية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بسبب قلة الانتاج خلال الفترة الحالية، اضافة الى منع الاستيراد".

وبين حميد ان "اللجنة الامنية في المحافظة وبناءً على التقارير الاقتصادية، قررت منع اخراج الدجاج الى المحافظات والعمل على تخفيض سعر البيع الذي وصل الى ما يقارب العشرة آلاف دينار للواحدة، وهو ضعف السعر السابق".