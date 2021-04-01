طيران الجيش يدمر دراجات نارية ومضافات ونفق لداعش في صلاح الدين

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، تدمير ثلاثة دراجات نارية وأربعة مضافات ونفق ومقطورة ماء أثنان ومولد ديزل لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين.
وقال اللواء رسول في تغريدة على تويتر ان "طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاثة دراجات نارية وأربعة مضافات ونفق ومقطورة ماء أثنان ومولد ديزل لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاد الدين.
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