الحبس الشديد لمدانين اثنين بجريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين لمدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة سنتين على كل واحد منهما عن جريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار كرشوة نظير تخفيض التحاسب الضريبي.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة جنايات الرصافة نظرت قضية لمدانين اثنين الاول يعمل موظف في الهيئة العامة للضرائب اقدم على اخذ مبالغ مالي مقداره ثمانية عشر مليون دينار من احد التجار كرشوة مقابل تخفيض التحاسب الضريبي دون حضوره بالاتفاق مع احد المعقبين وقضت بالحبس الشديد على كل واحد منهما لمدة سنتين".

وأضاف أن " المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقا لاحكام القرار 160 ثانيا / 1 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983".