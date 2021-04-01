القبض على عصابة لسرقة السيارات في بغداد بطريقة ماكرة

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف اليوم الخميس، القبض على عصابة في بغداد تسرق السيارات بطريقة ماكرة وغريبة.

وقال ابو رغيف في تغريدة له على تويتر من غرائب الجرائم عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يبيعيون السيارات وعند بيعها يحتفظون بنسخة من "بصمة السيارة" وبما ان المشتري مثبت عنوانه وهاتفه بالعقد تتم مراقبته ثم سرقتها بدون عناء.

ولفت الى ان مديرية مكافحة أجرام بغداد تمكنت من متابعتهم والقبض عليهم وتسليهم للعدالة، واختتم تغريدته بالقول ، غرائب ماكرة وغادرة.