السيد رشيد الحسيني يحذر: هذه الصفحة على "فيسبوك" سببت لي مشاكل عويصة

أكد الأستاذ في الحوزة العلمية السيد رشيد الحسيني، الأربعاء، ( 31 آذار 2021) ، على عدم تبعية صفحة (سيد رشيد الحسيني محبي) له، فيما دعا إلى عدم تصديق ما ينشر عليها.

وقال الحسيني في تصريح نشره "موقع الأئمة الاثني عشر" "أنا مبتلى بالصفحات الوهمية التي تدعي نسبتها لي وتنشر خليطاً من الأفكار التي لا اتبناها وقد تسببت لي بمشاكل عويصة".

وأضاف: "أُأكّد لكم هذه الصفحة اتعبتي وقد تسببت لي بمشاكل أيام التظاهرات من خلال نشر بعض الأمور المسيئة".

وتابع: "ذكرت عشرات المرات أن هذه الصفحات لا تمثلني ولكن دون فائدة الناس تصدق كل ما ينشر"، ودعا إلى التحقق مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "تحققوا مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا تندموا يوم القيامة وكذلك في الدينا بسبب ظلم الآخرين".

وتساءل: "لا نعلم من نخاطب فيما يخص الصفحات التي تنتحل أسماء الشخصيات الدينية"، مبيناً أن هناك "فوضى كبيرة في الاعلام في العراق".