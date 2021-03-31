وزير الصحة يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيينات بعد إقرار الموازنة

قدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاربعاء، شكره لمجلس النواب بعد التصويت على تعيين المشمولين بقانون 6 لسنة 2000.

وقال التميمي في بيان له : إنه "يبارك الانجاز الكبير بتعيين خريجي عام ٢٠١٨-٢٠١٩ و ٢٠١٩-٢٠٢٠ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته من العلوميين، تصويت مجلس النواب العراقي الموقر على تعيينهم ضمن موازنة ٢٠٢١".

وبحسب البيان شكر التميمي "الحكومة ومجلس النواب والاعضاء في لجنة الصحة والبيئة لموقفهم ودعمهم لجهود وزارة الصحة ولاسيما وانها في معركة مستمرة مع قساوة جائحة كورونا".

ودعا الوزير "الخريجيين الى ان يكونوا على مستوى المسؤولية دفاعا عن الامن الصحي العراقي وسلامة المواطن".