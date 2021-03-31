ملخص بالنقاط والمواد المصوت عليها بجلسة تمرير الموازنة حتى الآن

أبرز الفقرات والمواد المصوت عليها خلال جلسة التصويت على الموازنة حتى الآن.
- التصويت على حقوق الشهداء المثبتة بالمادة 29
- تعويض المتضررين من الأعمال الارهابية
- التصويت على صرف مكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق
- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين
- تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حمله شهادة البكالوريوس إلى الملاك المدني لنفس الوزارة.
- تتعاقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ألف شخص بصفه باحث اجتماعي.
-تتعاقد وزارة الثقافة والسياحة والأثار مع 150 شخص لغرض تغطية احتياجاتها
- تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في وزارة التربية
-تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا
- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين
- تخصيص 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير.
- تخصيص 30 مليون دولار على مشاريع تحلية المياه في البصرة.
- تخصيص مبالغ للصحة لبناء مستشفيات سريعة الانجاز بسعة 100 سرير.
- تخصيص مبالغ لبناء 1000 مدرسة بمختلف المحافظات حسب النسبة السكانية.
- تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر
- التصويت على المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في الموازنة
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