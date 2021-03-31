ضباط عراقيون ينهون أول دورة من نوعها في مجال مطاردة الإرهاب

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (31 آذار 2021)، تخرج دفعة ضباط من دورة هي الأولى من نوعها في مجال مطاردة الإرهاب.

وقالت القيادة في بيان، إن "الدورة الاولى من الضباط في الجيش العراقي والشرطة والاتحادية والاجهزة الامنية تخرجوا من دورة للتسويق الإعلامي بتوجيه وإشراف من قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "الدورة كانت باشراف الخبير الاختصاصي من المملكة الهولندية العقيد مارتن فنسنت والمقدم هوكو جيرارد حيث تضمنت وعلى مدى شهر كامل دروس في مجال مطاردة وملاحقة ومراقبة مواقع التواصل الخاصة بالتنظيمات الارهابية والية اكتساب القدرة على تطوير الرسالة الاعلامية الخاصة بالقوات الامنية".

يشار إلى أن التنظيمات المتطرفة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، في السنوات القليلة الماضية، لنشر رسائلها وعملياتها المسلحة وسعت إلى تجنيد المزيد من العناصر إلى صفوفها عبر هذه المواقع.