التربية تعتزم اصدار تعليمات عن آلية دوام المدارس خلال الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عزمها إصدار تعليمات جديدة عن الدوام خلال الفصل الثاني بعد إجراء تقييم للامتحانات .

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات ، إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار الضوابط الخاصة بالدوام لما بعد امتحانات نصف بعد إجراء تقييم للامتحانات".

واضاف، أن "هناك تعليمات ستعلن لتوجه بها الإدارات المدرسية بأن يكون الدوام اما تفاعلياً ليوم أو يومين بالمدرسة او الكترونيا بالنسبة لنهاية الكورس الأول أو ما بعد نصف السنة"، مؤكداً أن "القرار بهذا الشأن لم يحسم حتى الان".