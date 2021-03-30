وكالة الاستخبارات: الإطاحة بإرهابيين في صلاح الدين اشتركا بمجزرة البو دور

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء (30 آذار 2021)، الإطاحة بـ"إرهابيين" في صلاح الدين، قالت إنهما اشتركا بمجزرة البو دور التي وقعت في الـ12 من الشهر الحالي.

وقالت الوكالة في بيان إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ /ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهما من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البودور التي راح ضحيتها سبعة شهداء من عائلة واحدة".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم اعلاه، حيث صدقت اقوالهما قضائياً بالاعتراف واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما".

يشار إلى أن ارهابيين اقتحموا، فجر 12 آذار الحالي، منزلين في قرية البودور جنوب تكريت وأودوا بحياة 8 مواطنين بينهم 6 من عائلة واحدة، وقد تداولت وسائل إعلام حينها بياناً منسوباً لتنظيم "داعش" يتبني فيه العملية مرفق بصور لها.

وأعلن الحشد الشعبي، السبت (20 آذار 2021)، اعتقال "المتهمين الرئيسيين في ارتكاب جريمة قرية البدور" جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين.