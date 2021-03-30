بالوثيقة.. رفع الحجز عن أموال نعيم عبعوب

أصدرت وزارة المالية، كتابا يقضي برفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين بغداد الأسبق، نعيم عبعوب.
ووفقا لكتاب صادر عن وزارة المالية فإنه "تقرر رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنعيم عبعوب".
وفي تشرين الأول من عام 2019، أعلنت هيئة النزاهة إصدار محكمة جنح الرصافة ببغداد حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، على خلفية اتهامه بـ"إلحاق ضرر بالمال العام".
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