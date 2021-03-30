وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة لاحد وكلائها

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تصريحات متداولة لوكيل الوزارة طيف سامي، عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

الوزارة قالت في بيان ان "بعض المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية نشرت لقطات من لقاء سابق لمدير عام الموازنة طيف سامي مع تقرير متضمن تصريحات وعبارات مفبركة غايتها اثارة الرأي العام".

بحسب البيان، اكدت وكيلة المالية طيف سامي ان "الفيديو المصور نشر دون علمها ومضى على تصويره عاماً تحديداً كان في عيد المرأة الذي اقتصر اللقاء على ذلك وابراز التحديات التي تواجه المرأة على جميع المستويات".

واشارت الى ان "الحديث كان مفبركاً ولم تتطرق باي شكل من الاشكال الى شخصية رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كما انها تنفي الحديث المتداول حول ذكرها سيرة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا الى "تكن الاحترام لجميع الشخصيات السياسية".

ودعت سامي "وسائل الاعلام الى الالتزام بالمعايير المهنية والدقة في نقل المعلومات دون تزييف كما انها ستقوم بمقاضاة وسائل الاعلام التي فبكرت حديثها"، وفقا للبيان.