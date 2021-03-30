شرطة كربلاء تضبط كمية من الحبوب المخدرة في أحد المنازل

أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، ضبط كمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخل أحد المنازل في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من ضبط كمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخل أحد المنازل".

واضاف البيان انه "في الأثناء استطاعت المفارز من القبض على ثلاثة متهمين كانوا يخبئون الحبوب المخدرة في منزل أحد المتهمين، حيث تم القبض عليهم ومصادرة الحبوب وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".