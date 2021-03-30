اقليم كردستان العراق يصدر قرارات جديدة بينها الحظر واستمرار غلق المدارس والجامعات

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان اليوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل اسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع المحافظات العراقية ثلاثة أيام من كل أسبوع أيضا.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "اللجنة العليا اتخذت مجموعة قرارات من اجل منع تفشي الفيروس والتقليل من الإصابات والوفيات لان جميع المعايير تقول لنا باننا في مرحلة تصاعد كبيرة للفيروس لانه خلال الاسبوعين المنصرمين ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ".

وأشار إلى "استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والأهلية لغاية 10 نيسان المقبل وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر".

وكذلك تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع القاعات المناسبات والحفلات والمسارح والإبقاء على وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما، وفقا للوزير.

وبخصوص نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير: سيتم اغلاق المعابر والحركة بين الاقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية.

ونوه إلى إغلاق جميع الكافتريات والمطاعم من التاسعة مساء ولغاية السادسة صباحا، كاشفا عن اغلاق الاسواق والاستمرار في اجراء الفحص لجميع الذين يعودون للاقليم.

وأشار البرزنجي إلى تعليق الدوام في ايام الخميس وبالتالي سيتوقف الدوام من الخميس الى السبت والدوام سيكون من الاحد الى الاربعاء، مشددا على الاستمرار في الحركة التجارية فقط في المعابر الحدودية.