جنايات بابل: السجن 6 سنوات لمدان بانتحال صفة مشرف قضائي

أصدرت محكمة جنايات بابل، الثلاثاء (30 اذار 2021) حكما بالسجن ست سنوات لمدان بانتحال صفة مشرف قضائي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الهيئة الثانية في جنايات بابل نظرت قضية متهم انتحل صفة مشرف قضائي في مجلس القضاء الأعلى"،

مشيرا إلى أن "المدان استحصل مبالغ مالية كبيرة من مواطنين لقاء غلق دعاوى وعمليات توسط في المحاكم باعتباره مشرفاً على عمل قضاة التحقيق، بحسب ادعائه للمشتكين".

وأضاف أن "المتهم ضبطت بحوزته هويات ومذكرات قبض وكتب صادرة من المحاكم"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة بالسجن 6 سنوات يأتي استناداً إلى أحكام القرار 160 / أولا الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل".