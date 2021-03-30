العثور على وكر يعود لداعش الارهابي في صلاح الدين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، العثور على وكر تابع لتنظيم داعش في منطقة البو دور، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت تواصل تأمين الحماية للجهد الهندسي الذي يقوم بتطهير حافة نهر دجلة من الجانب الغربي في منطقة البو دور وأثناء التطهير تم العثور على وكر لعصابات داعش من قبل الفوج التكتيكي".

وأضاف البيان، أن "الوكر تم تدميره من قبل عناصر الفوج".