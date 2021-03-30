الأمن الوطني يُطيح بمسؤول كبير متلبساً بالرشوة

اعلن جهاز الامن الوطني اليوم الثلاثاء القبض على مسؤول في شركة نفط ذي قار متلبسا بالرشوة.

وذكر بيان للجهاز انه بتوجيه وإشراف من قبل محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على مسؤول كبير في شركة نفط ذي قار وسائقه متلسبان بالرشوة بعد نصب كمين محكم لهما وسط المحافظة.

واشار البيان عن ضبط بحوزتهما مبلغاً قدرهُ مئة الف دولار مع كتب ووثائق رسمية فضلاً عن عدد من الاختام الادارية، فيما دونت اقوالهم اصولياً وجرى احالتهما الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما