كردستان محذرة من الخطر القاتل: المستشفيات مكتظة بمرضى كورونا ولا مكان لمصابين جدد

حذرت وزارة الصحة في كردستان، من الخطر القاتل بسبب فيروس كورونا وارتفاع نسة الوفيات والإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، آسو حويزي، في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا تم تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان"،

مشيرا إلى "دخول عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات، وإن اقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين، واذا سارت الامور هكذا فلن يبقى أي مكان لادخال مصابين جدد".

وأضاف: "مع الاسف بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية، وبعد مرور 4 أشهر وخلال العام الحالي ولأول مرة فإن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا سجلت رقما قياسيا بـ 11 حالة وفاة في إقليم كردستان".

ودعا آسو حويزي، جميع المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا"