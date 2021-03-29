وزير الثقافة يعين شقيقه مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن وهو لا يملك شهادة

اظهرت وثيقة تم الحصول عليها ان وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة حسن ناظم قد عين شقيقه مدير عام التنمية في وزارة الصناعة والمعادن وهو لا يحمل شهادة

وقال مصدر قام بتسريب الوثيقة انه بعد التوسط عند رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت تم تعيين عزيز ناظم في المنصب والطريف انه تم تعيينه بالاصالة وليس بالوكالة حيث كان موظف بسيط لا يحمل شهادة تؤهله لهذا المنصب فتحول بين ليلة وضحاها الى مدير عام يتربع على المليارات من خلال مشاريع التنمية الصناعية في الوزارة