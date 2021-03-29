القبض على متهمة بسرقة محل مجوهرات في كربلاء

اعلنت مديرية شرطة كربلاء القاء القبض على متهمة لسرقتها محل مجوهرات وسط المدينة .
وذكرت الشرطة في بيان . ان"مفارز قسم شرطة النجدة التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، تمكنت من القبض على متهمة لقيامها بسرقة محل مجوهرات وسط المدينة ، وقد ضبط بحوزة المتهمة على ( أربعة حلقات ذهب، مع محابس عدد إثنان، مع حلقة سوداء اللون ) كانت قد سرقتها من محل لبيع الذهب، إلا إن يقظة رجال شرطة النجدة مكنتهم من القبض عليها".
واضافت، انه"تم تسليمها الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها، وارجاع المسروقات".
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