لجنة النزاهة النيابية : 350 مليار دولار هربت من العراق خلال 17 عامًا

قدّرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عامًا.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، إن الأموال المهربة تُقدر بين 300-350 مليار دولار، في الأعوام التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق،

مشيرًا إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال تتمثل بتنفيذ القوانين وتحييد جهود جميع المؤسسات العراقية لإعادة أموال الشعب المهربة إلى دول عدة ترفض التعاون مع العراق.