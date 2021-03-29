الفتح يعلن تضمين عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

أعلن تحالف الفتح، اليوم الأحد، تضمين عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي، في بيان إنه "تم تثبيت فقرة اضافة 30 الف درجة وظيفية لاعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، ولا صحة لما يتم تداوله عن الغاء هذه الحقوق اسوة بأقرانهم من ابنائنا في القوات الامنية الاخرى".

وأضاف "عملنا على انصاف هذه الشريحة المضحية ولن نتتازل عن تثبيت حقوقهم في موازنة هذا العام".