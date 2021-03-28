إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وأجهزة اتصالات في ميناء ام قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد، إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وأجهزة إتصالات في ميناء ام قصر الأوسط.

وقالت الهيأة في بيان أنه "استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب حاويتين تحتويان على أدوية بشرية متنوعة وأجهزة اتصالات نوع موترلا مخالفة لضوابط الاستيراد".

واضاف البيان أنه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".