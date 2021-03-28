الشرطة المجتمعية تنقذ ٣ فتيات من الابتزاز الالكتروني

اعلنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، احباط عمليات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات.

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ان "مفارزها انقذت ثلاث فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني بثلاث عمليات مختلفة في محافظات الأنبار وبابل وكركوك".

واشار البيان الى "تمكن المفارز من التوصل للمبتزين ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".