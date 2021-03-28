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القبض على متهمين بالارهاب والتزوير وتعاطي المواد المخدرة في بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين بالارهاب واعتقال متهمين بالتزوير وتعاطي المواد المخدرة.

القيادة قالت في بيان ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة، غربي بغداد".

واضاف البيان ان "اللواء (27) تابع تنفيذ عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع الكرخ، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة، ومتهم وفق المادة (444/ق ع)".

وتابع ان "فرقة المشاة الحادية عشر استمرت بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة، بالإضافة الى اسناد كوادر وزارة الكهرباء في عملية نصب أبراج نقل الطاقة شرقي بغداد".

واودف ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على مُتَّهَمَيْن اثْنَيْن وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالتهديد، ومتهمة بالتزوير، ومتهم وفق المادة (28/ مخدرات) كما تم اعتقال متهمين اثنين ضبط بحوزتهم(2509) كارتون من الادوية منتهية الصلاحية ومخالفة لشروط خزن المواد الطبية، داخل أحد الدور السكنية شرق بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

وأكمل البيان ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة".

 

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