النائب اليساري يطالب بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء

طالب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون النيابية حسين اليساري بانهاء تكليف الدرجات الخاصة وتعيين اصلاء بدلا عنهم.

وقال اليساري في بيان اطالب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تكليف الدرجات الخاصة واختيار مرشحين اصلاء قبل تاريخ ٣٠ نيسان، والمثبت في مشروع موازنة العام الجاري ٢٠٢١.

واضاف ندعو من رئاسة مجلس النواب بعرض اسماء المرشحين على اللجان النيابية المعنية لغرض دراستها ومعرفة مدى توفر الكفاءات والشروط المطلوبة فيها قبل التصويت عليها بالأصالة.