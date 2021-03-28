الإطاحة بخمسة "دواعش" في نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكنوا من القاء القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند وفرقة الفرقان والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".