الحشد الشعبي يعثر على اسلحة واعتدة في زور الاصلاح بديالى

اعلنت قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي، الاحد، العثور على مضافة لداعش تحوي أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية في منطقة زور الإصلاح.

وقالت القيادة في بيان، إنه ضمن العمليات المستمرة لتفتيش وتطهير منطقة زور الإصلاح شمال شرق ديالى عثرت قوة من اللواء 23 ( الفوج الثالث) واستخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي على مضافة لداعش تحتوي على مواد لوجستية وأسلحة وأعتدة وهاون عيار 81 مع قنابر كان داعش يستخدمها لاستهداف المدنيين من أهالي شيخ بابا ومنطقة الإصلاح وام الحنطة.