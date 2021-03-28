الاستخبارت تداهم مضافات لداعش بمرتفعات حمرين

أعلنت الإستخبارات العسكرية اليوم الأحد شنها حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال المديرية في بيان إنه ضمن مساعيها لشن حملات تفتيش وبحث عن الاسلحة والاعتدة والمتفجرات في بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وفصيل الاستطلاع وفصيل من سرية مغاوير لواء المشاة 20 والفوج الاول منه بعملية تفتيش لقرى مهدي الصالح وخلف الجاسم.

واضاف البيان ان القوات داهمت مضافات واستولت على 7 عبوات ناسفة ومقذوف هاون و3 اسطوانات مطفأة على شكل عبوات وافرشة واغطية، فيما تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا.