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الحشد الشعبي: وضعنا خططا أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية


أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اليوم الأحد، عن وضع خطط أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية، فيما اكد أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال الحمداني في بيان إنه "بناء على معلومات من قسم الاستخبارات التابعة للعمليات تم وضع خطط أمنية محكمة لإحباط أي محاولة قد تستهدف الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة في ذكرى الزيارة الشعبانية"، لافتا إلى أنه "قد تم وضع أربع خطط أمنية للحفاظ على أمن الزائرين وهي:

أولا: تقوية الساتر الأمامي الأول ورفده بأجهزة فنية من طريق 8 كاميرات حديثة للمراقبة تغطي من 10كيلو الى 35كيلو فضلا عن أجهزة تشويش ومعدات أمنية أخرى".

ثانيا: "توزيع قاطع العمليات إلى أربعة محاور( محور بغداد – وبابل – والنجف – والمحور الغربي ) وهذه المحاور تم تغطيتها أمنيا من المسيب إلى فلكة العباس ومن قنطرة السلام إلى أم الهوا، ومن سيد جودة وصولا إلى الحدود الفاصلة إلى مدينة النجف، وكذلك مسك الخط الستراتيجي والحزام الأخضر".

ثالثا: "هناك جهد فني من الطائرات المسيرة التي تصل إلى 150 كلم تنقل الصور والمعلومات إلى قيادة العمليات لمسح وتفتيش المنطقة ومتابعة تحركات العدو في الصحراء”.

رابعا: "توفير جهد استخباري مدني لرصد الحركات المتطرفة والمشبوهة التي تحاول ضرب الأمن أثناء الزيارة الشعبانية".

وتابع الحمداني أنه "هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في محافظات( بغداد – بابل – النجف – كربلاء) لإنجاح الزيارة الشعبانية والحفاظ على حياة المواطنين".

 

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