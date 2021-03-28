صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، موقفها الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان إنه "تم إجراء 929 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 216، في حين تماثل 451 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة شخصين خلال المدة المذكورة".
وأضاف أن "من بين الإصابات الجديدة 12 إصابة في صفوف منتسبي دائرة صحة النجف". وتابع: "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي":
مجموع الإصابات الكلي: 44939
مجموع حالات الشفاء: 38386
مجموع الوفيات: 417
مجموع الحالات تحت العلاج: 6136
مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3505
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