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كردستان العراق يسجل إصابات بأربعة أنواع من كورونا بينها البريطاني والبرازيلي


اعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، اليوم السبت، ان دائرة صحة السليمانية تمكنت من توفير المستلزمات المختبرية اللازمة لتحديد نوع فايروس كورونا، وظهرت لدينا 4 انواع من فايروس كورونا المتحور بين المصابين.

واشار هورامي، في تصريح صحفي، الى ان "الانواع المسجلة من فايروس كورونا هي البريطاني الاول والثاني والبرازيلي والفايروس القديم الذي انتشر في مدينة ووهان الصينية، وان دائرة صحة السليمانية مستمرة في بحوثها العملية لمتابعة انتشار الفايروس".

واضاف: ان "الطريق الوحيد للانتصار على فايروس كورونا هو اتباع التعليمات الصحية، بالاضافة الى توفير اللقاح المضاد للفايروس، واستلمنا وجبتين من اللقح الاول هو اللقاح الصيني الذي قدم كهدية والاخر هو لقاح استرازينكا البريطاني الذي وفرته الحكومة الاتحادية".

واوضح: ان "صحة السليمانية تتابع الاوضاع الصحية بشكل مستمر، وتؤكد ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية في جميع محافظات اقليم كوردستان"،

مشيراً الى ان "وزارة الصحة ستقدم توصيات الى حكومة اقليم كوردستان، مؤكدا ضرورة اغلاق الاماكن العامة والمزدحمة لمنع انتشار فايروس كورونا بشكل اكبر".

ودعا هورامي، جميع المواطنين الى "الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية وخاصة الاشخاص الذين لم يصابوا بالفايروس لحد الان"، مشددا على ان "مخاطر فايروس كورونا على المواطنين مازالت قائمة".

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