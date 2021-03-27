النائب حسن سالم: فقرة المغيبين في الموازنة انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء والمضحين

اعرب النائب عن كتلة صادقون حسن سالم عن امتعاضه واستنكاره ورفضه الشديد لعمليات المجاملة والمساومة التي تجري في فقرات ومواد الموازنة من خلال اضافة فقرة المغيبين ضمن مواد الموازنة.

و قال سالم في بيان :" ان اضافة فقرة المغيبين في الموازنة خاطئة وهي انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء والمضحين "،

مشيرا الى ان اعتبار المغيبين شهداء فيه مجاملة وتناغم مع الدواعش والارهابيين، فالشهداء من دافعوا عن حياض الوطن وليس كل مغيب شهيد".

ولفت الى :" ان بعض التسريبات تشير إلى وضع الارهابيين والدواعش وعوائلهم ضمن هذه الفقرة وبعض الهاربين من وجه العدالة لكي تتم معاملتهم كشهداء على حساب الذين قدموا دماءهم لاجل دفع الارهاب وحفظ الوطن".

وتابع :" اننا نرفض رفضا قاطعا اضافة هذه الفقرة ، التي فيها اساءة بالغة لدماء الشهداء ، في الموازنة ".