مقتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات ببغداد

أعلنت خلية الأعلام الأمني يوم السبت عن مقتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات في العاصمة بغداد,

وقالت الخلية في بيان إن عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا "عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.

ووفقا للبيان فإن "هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر" .

وعلى الصعيد نفسه روى مصدر امني ما حصل خلال مهاجمة تاجر المخدرات وقال ان تبادل لإطلاق النار دار بين تجار المخدرات والقوة المنفذة لأمر إلقاء القبض ضمن منطقة "السريدات" في حي البساتين شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أن المتهم قام برمي قنبلة يدوية على القوة تسببت بمقتله واستشهاد ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني العراقي مـتأثرا بجروحه البليغة وهو النقيب (سلمان داوود المحياوي) فيما اصيب اللواء (اثير الشمري) وهو مدير عام العمليات في الجهاز