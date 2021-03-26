الغانمي يتفقد مناطق بغدادية ويحذر من رفع أسعار المواد الغذائية

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة على "ضرورة" تطبيق إجراءات حظر التجوال الصحي ومنع رفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان إن الأخير "أجرى، اليوم، جولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، والتقى بعدد من المنتسبين والضباط المتواجدين لتأمين قاطع مسؤوليتهم، واستمع الى احتياجاتهم، وشدد ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي".

والتقى وزير الداخلية خلال جولته، وفق البيان، "عدداً من المواطنين واستمع الى طلباتهم، كما تبادل معهم الحديث حول مجموعة من المواضيع والمقترحات، وتفقد عدداً من المحال التجارية والتقى أصحابها، لمعرفة أسعار المواد الغذائية وَغيرها من المواد".

وأشار الغانمي إلى "أهمية تعاون الجميع وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون".