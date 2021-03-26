تكليف رئيس جديد للجبهة التركمانية و"ابعاد" الصالحي

كشف مصدر مطلع، الجمعة عن قرار بتغيير في رئاسة الجبهة التركمانية العراقية وذلك بابعاد النائب ارشد الصالحي من رئاسة الجبهة وتسمية حسن توران بديلاً له لحين عقد مؤتمر عام للجبهة.

وقال المصدر إن "النائب ارشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية والنائب السابق حسن توران ونيازي معمار اوغلو ومسؤول فرع الجبهة في اربيل ايدن معروف جميعهم متواجدين في انقرة الان"،

مبينا ان "هناك قرار سوف يتخذ بابعاد النائب الحالي ارشد الصالحي عن رئاسة الجبهة التركمانية وتسمية نائبه حسن توران لتولي رئاسة الجبهة التركمانية ".

وأضاف، أن" توران سيتولى ادارة رئاسة الجبهة التركمانية بعموم فروعها لحين الاتفاق على اجراء انتخابات عامة سيتم تحديدها لاحقاً".

ولم يكشف المصدر، اسباب اتخاذ هكذا قرار بأبعاد الصالحي من رئاسة الجبهة خاصة في هذه الفترة التي تشهد استعداد التركمان لخوض الانتخابات النيابية.