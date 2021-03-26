مصدر استخباراتي من كربلاء المقدسة : المخربون يتجمعون في احدى مناطق المدينة

افاد مصدر استخباراتي في مدينة كربلاء المقدسة ان مجاميع من المخربين قادمين من محافظة الناصرية قد دخلت بالفعل الى المدينة طالبين ثأر ما جرى في الزيارة الاربعينية عندما حاولوا اقتحام حرم الامام الحسين عليه السلام واحداث الفوضى في المدينة ،

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان المخربين يتواجدون حاليا في منطقة باب طويريج وسط المدينة محاولين الدخول فرادى الى منطقة ما بين الحرمين الشريفين لاحداث الفوضى

مشيرا الى ان المعلومات الواردة تتحدث عن هذه المجاميع هي نفسها التي حاولت احداث الفوضى في الزيارة الاربعينية حيث قدموا من محافظة الناصرية ويطلقون على انفسهم ب( زلم الناصرية ) مطالبين بثار ما جرى لهم في الزيارة الاربعينية متوعدين اهالي المدينة بالقتل والهتك .

واكد المصدر ان القوات الامنية وبالتعاون مع لجان حفظ النظام التابعين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين قد انتشروا في المدينة كما ان قوات امنية منتشرة عند مداخل المدينة وهم مستعدين حاليا لاي طاريء قد يحصل