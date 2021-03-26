كورونا يضرب الكادر الصحي في كردستان بقوة ومخاوف من ارتفاع الاصابات

كشف المتحدث باسم وزارة صحة كردستان اسو حويزي، الجمعة (26 آذار 2021)، عن اصابة عدد كبير من الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي في الاقليم بفيروس كورونا، مبينا ان هذه الحالة ستسبب فراغا كبيرا في القطاع الصحي.

وقال حويزي في بيان ان "عددا كبيرا من الاطباء والعاملين في القطاع الصحي اصيب بفيروس كورونا وان هذا الامر سيسبب فراغا كبيرا في القطاع الصحي".

واضاف حويزي، ان "نسبة تسجيل الاصابات تقترب يوميا من 11% ومن المتوقع تتجاوز هذه النسبة".

ودعا حويزي "جميع الاطراف الى التعاون لتجاوز هذه الموجة بأقل خسائر".

وفي وقت سابق من اليوم، سجل العراق 6490 اصابة جديدة بكورونا، كان نصيب الاقليم منها 725 اصابة.