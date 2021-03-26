القبض على مزورين لوثائق ومستمسكات وسندات عقارية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على مزورين لوثائق ومستمسكات رسمية وسندات عقارية في العاصمة.

المديرية قالت في بيان ان "المفارز القت القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم وفق المواد ٢٨٩ و ٢٩٢ و٢٩٥ من قانون العقوبات لقيامهم بعدة عمليات تزوير لوثائق ومحررات ومستمسكات رسمية اضافة الى تزوير سندات عقارية ووصولات واختام".

واضاف البيان ان "عملية القبض تأتي من خلال الممارسات الامنية المتواصلة التي تجريها المديرية لغرض الحد من الجرائم والقبض على مرتكبيها".