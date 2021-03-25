سوريا تتهم القوات الأمريكية بإرسال "قمح مسروق" إلى العراق

أفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن القوات الأمريكية في سوريا أخرجت رتلا من الشاحنات المحملة بالقمح السوري إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي في المالكية بريف الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية في ريف المالكية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي أيضا لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها".

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا "قسد" حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية".