الدفاع النيابية: السفارة الامريكية نسفت الذوق الدبلوماسي بتدخلاتها وافعالها

اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، بان السفارة الامريكية في العراق خالفت مبادئ الذوق الدبلوماسي وبشكل فاضح.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح صحفي ان “الاعمال والافعال التي تقوم بها السفارة الامريكية في بغداد وتدخلاتها لا تمت للعمل الدبلوماسية بصلة وهي خارج كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية”.

وأضاف، كاطع، انها” خالفت كل الاذواق الدبلوماسية بتدخلاتها في الشأن العراقي الداخلي وخروجها من كونها مؤسسة مختصة بالتباحث الدبلوماسي وتبادل العلاقات والأعراف الدبلوماسية التي نصت عليها مواثق الأمم المتحدة”.

وأشار الى ان” تواجدها وسط العاصمة اصبح يرعب المواطنين من مختلف الفئات وتشكل مصدر رعب للمناطق القريبة عليها بما تحتوي من شبهات واعمال خارج السياقات الدولية”