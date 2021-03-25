قيادي كردي يكشف أسباب اعتراض حزب بارزاني على ربط الرواتب مباشرة مع بغداد

أكد القيادي في جماعة العدل الكردستاني سوران عمر، الخميس، عن الأسباب وراء رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني ربط رواتب الموظفين مع بغداد مباشرة.

وقال عمر في حديث صحفي إن “ربط رواتب الموظفين في الإقليم مع الحكومة الاتحادية مباشرة سيقلل من حجم الفساد ويكشف عن الأسماء الفضائية والوهمية، لذلك لاتريد أحزاب السلطة الموافقة على هذا القرار”.

وأضاف أن “هناك الآلاف من الأسماء الفضائية من الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات والذين تستخدمهم أحزاب السلطة لصالح مشاريعها، لذلك لايود الديمقراطي الكردستاني ربط الرواتب مع الحكومة الاتحادية مباشرة، حتى لايتم الكشف عن حجم الفساد وستضرر الأحزاب الحاكمة”.

وطرح عدد من نواب المعارضة الكردية مشروعا لربط رواتب الموظفين في الإقليم مع الحكومة الاتحادية عبر توطينها من خلال الماستر كارد.