محلل سياسي : دول الخليج ليست امينة على العلاقات التي تريد بناءها مع العراق

اكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، الخميس، ان بعض القوى السياسية وظفت من قبل الخليج للدخول بالعملية السياسية وتنفيذ اجنداتها، مبينا ان دول الخليج ليست امينة على العلاقات التي يسعى العراق بناءها معها.

وقال الموسوي لـ/المعلومة/ ان “الزيارات القطرية للعراق هي ليست لبناء علاقات حسنة بقدر ما هي للتنافس مع الامارات بعد ان كشف النقاب عن التدخل الاماراتي بمفاصل حساسة في الدولة العراقية”.

واضاف ان “هناك قوى سياسية في العراق وضفت من قبل دول خليجية للعب دور بالعملية السياسية وتنفيذ اجندات خاصة لهم”، مشيرا الى ان “الترحيب الذي جرى لشخصيات خليجية خلال زياراتها للعراق اكبر من حجمه الطبيعي جعل العراق بمعادلة الاضعف”.

وأوضح الموسوي ان “العلاقات التي تبحث عنها دول الخليج مع العراق خلال الزيارات ليس امينة ومن الممكن مع اي اختلاف تعيد تلك الدول تصدير الارهاب الى البلاد مجددا”.